Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış

"PİŞMANIM"

Büşra Kamış

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi kiraladığı otomobil ile geldiği kafeteryadan televizyon ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldı. Hırsız aynı gün başka bir iş yerine de girerek buradan da 5 bin lira değerinde 2 televizyonu çaldı. İş yeri sahipleri soyulduklarını anlayınca polise başvurdu.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Özcan A.'nın (27) emniyetteki sorgusunda, kiraladığı otomobil ile soygun yaptığını söyleyerek, "Uzun zamandır işsizdim, arkadaşlarımdan aldığım borcu ödemeyince tehdit edildim. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.Özcan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.