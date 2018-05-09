Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış

Adana'da kiraladığı otomobil ile 3 televizyon ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan zanlının, "Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi

Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış
Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi kiraladığı otomobil ile geldiği kafeteryadan televizyon ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldı. Hırsız aynı gün başka bir iş yerine de girerek buradan da 5 bin lira değerinde 2 televizyonu çaldı. İş yeri sahipleri soyulduklarını anlayınca polise başvurdu. 

"PİŞMANIM"


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Özcan A.'nın (27) emniyetteki sorgusunda, kiraladığı otomobil ile soygun yaptığını söyleyerek, "Uzun zamandır işsizdim, arkadaşlarımdan aldığım borcu ödemeyince tehdit edildim. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi. 

Özcan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar

Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar
İsimleri aynı kaderleri de aynı oldu

İsimleri aynı kaderleri de aynı oldu
Hayır yemeğinde hastanelik oldular

Hayır yemeğinde hastanelik oldular
Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile bugün defnedilecek

Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile bugün defnedilecek
Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da korku dolu anlar
Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında

Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında
İstanbul Sarıyer'de korkunç ölüm

İstanbul Sarıyer'de korkunç ölüm
Asena’nın direk dansı boşanma davasında

Asena’nın direk dansı boşanma davasında
Döküm bandına sıkışan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Döküm bandına sıkışan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar

Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar
Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi

Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi