Bordo berelinin aracını çalınca...

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Astsubay Murat  Y'nin otomobilini Ankara'da çalan hırsız gözaltına alındı. Otomobil, astsubayın  ailesine teslim edildi.
 

Bordo berelinin aracını çalınca...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü  Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli  Astsubay Murat Y'nin otomobilini Ankara'da çalan hırsız yakalandı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev  yapan Astsubay Murat Y, Afrin'e gitmeden önce ailesiyle vakit geçirmek için  Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda piknik yapmaya gitti.


Otomobilini piknik alanına park eden Astsubay Murat Y, döndüğünde  aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgedeki MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, Astsubay Murat  Y.'nin 23 BC 118 plakalı otomobilinin, Umut E. tarafından çalındığını tespit  etti.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete getirilen zanlı,  ifadesinde, otomobili sakladığı yeri söyleyerek aracın içerisindeki Murat Y'ye  ait silahı Seyit Ahmet E'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine yakalanan Seyit  Ahmet E'nin ise silahı Hakan O'ya sattığını söylemesi üzerine Hakan O. da  gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AFRİN'DEKİ ASTSUBAYA MÜJDELİ HABER TELEFONLA VERİLDİ


Öte yandan, emniyet yetkilileri, Özel Kuvvetlerde astsubay olarak  görev yapan Murat Y'ye telefonla ulaşarak aracının ve silahının bulunduğu  bilgisini paylaştı. Murat Y'nin çok sevindiğini söylediği ve polis ekiplerine  teşekkür ettiği öğrenildi.

Çalınan araç ile silah, astsubayın ailesine teslim edildi.


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