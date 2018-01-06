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Börek pişirirken mutlaka denemeniz gereken 2 yöntem

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan böreklerinizi pişirirken bu 2 yöntemi mutlaka deneyin!
 

06 Ocak 2018, Cumartesi 15:43
Börek pişirirken mutlaka denemeniz gereken 2 yöntem
Pişirmeye hazırladığımız hamur işlerinin görünümü ve sunumu en az lezzet kadar önem taşıyor. Çayın yanında atıştırmalık leziz börekler yapıyorsunuz ancak istediğiniz gibi kabarmıyor ve kızarmıyor mu? Çıtır çıtır ve kabaran börekler için bir de bu yöntemleri deneyin.

BÖREK YAPARKEN DENEMENİZ GEREKEN 2 TÜYO

Tepsinize yerleştirdiğiniz böreğinizi fırına atmadan önce serin bir yerde yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirin. Bu işlem böreğinizin daha fazla kabarmasını sağlayacaktır.

Böreğinizin kızarıp çıtır çıtır olması için üzerine yumurta sürün. Yumurtanızın kalmadığı durumlarda birkaç yemek kaşığı yoğurdu zeytinyağı ile karıştırıp sürdüğünüzde yine aynı sonucu alabilirsiniz.

 
 


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