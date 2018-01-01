Börekçideki yan bakma tartışması can aldı

Sarıyer'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışmasına giren iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü

01 Ocak 2018, Pazartesi 17:15
Börekçideki yan bakma tartışması can aldı
Dün Sarıyer'deki bir börek salonunda iki grup arasında yan bakma sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan iki grup, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.


Kemal Özderya

Taraflar burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kemal Özderya benzin istasyonunda hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polisler olayla ilgili çalışma başlatarak Sercan B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
 
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