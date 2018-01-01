Börekçideki yan bakma tartışması can aldı

Kemal Özderya

KISA SÜREDE YAKALANDI

Senim Tanay

Dün Sarıyer'deki bir börek salonunda iki grup arasında yan bakma sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan iki grup, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.Taraflar burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kemal Özderya benzin istasyonunda hayatını kaybetti.Polisler olayla ilgili çalışma başlatarak Sercan B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.