Bornova Stadı tarihi bir güne şahit oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen müsabaka büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer olan Bornova'daki randevuyu binlerce futbolsever tribünden izlerken, milyonlar ekranların karşısında karşılaşmayı ilgiyle takip etti.

Bornova Belediyesi, sırasıyla 3 yıl Göztepe, 8 yıl Galatasaray formalarını giyen Bornova'nın ilk milli futbolcusu Bahri Altıntabak'ı da unutmadı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, son olarak forma giydiği Altınordu'da futbolu jübile yapmadan bırakmak zorunda kalan efsane oyuncu için hazırlattığı özel plaketi, Galataray Başkanı Mustafa Cengiz ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte verdi. Olgun Atila, "Böylesi üst düzey maçlara ev sahipliği yapmak kentimizin tanıtımı açısından çok önemli" dedi.