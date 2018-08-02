Bornoz şakası yapan Youtuber sert kayaya çarptı

Merkez Park’ta kaydedilen görüntülerde Youtuber genç, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı. Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altına şort ve tişört giyen Youtuber'ı görünce gülüp 'Bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi. Defalarca bunu tekrarlayan Youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

"BEN ADANALIYIM NE YAPARIM BİLİYOR MUSUN?"

Korkan kadın, Youtuber'ı sırtından tutup yere düşürerek, “Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyerek tepkisini gösterdi.

İHA