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Borsa açılışta 117.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 117.145,91 puandan başladı

18 Ocak 2018, Perşembe 10:26
Borsa açılışta 117.000 puanı aştı
Açılışta BIST 100 endeksi 553,41 puan ve yüzde 0,47 artarak 117.145,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en fazla yükselen yüzde 1,20 ile tekstil, deri oldu.
 

DÜN GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATMIŞTI


Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, hızlı yükselişini ikinci güne taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının, yurt dışında ise Çin’de büyüme ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 15.500 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiminin korunacağını dile getiren analistler, sonraki hedeflerin 117.700 ve tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyeleri olacağını dile getirdi.

AA Finans'ın, TCMB'nin bugün gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor. TCMB, PPK'nın aralık ayı toplantısında, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde sabit tutulurken, GLP borç verme faiz oranını ise yüzde 12.25'ten yüzde 12,75'e yükseltilmişti.


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