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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 düşüşle 111.862,16 puandan başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi 144,49 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,02 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,16 ile sigorta oldu.
 

DÜN GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLAMIŞTI 


Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazancıyla 112.006,65 puandan tamamladı.

Analistler, yılın sonuna doğru emtia fiyatlarında görülen yükselişlerin pay piyasalarında tedirginlik yaratabileceğini ifade ederek, özellikle petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Analistler, Brent petrolün varil fiyatının Noel tatili sonrası haftaya yüzde 1,9 artışla 66,7 dolardan başladığını, 67 doların üzerinde alımların güçlenebileceğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin önemli direnç, 110.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
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