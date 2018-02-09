İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 azalışla 113.146,05 puandan başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.117,48 puan ve yüzde 0,98 azalarak 113.146,05 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,62 ile madencilik oldu.


DÜN DE DÜŞÜŞLE KAPATMIŞTI


Dün, yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasından bulduğu destekle 116.055,18 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, dolar kurundaki yükseliş ve yurt dışı piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 114.263,53 puandan tamamladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'nin muhtarı e-Devlet

Türkiye'nin muhtarı e-Devlet
Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!

Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!
Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor

Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor
İstihdamda 6 dev adım atılacak

İstihdamda 6 dev adım atılacak
Her işçiye 9 bin 378 TL

Her işçiye 9 bin 378 TL
Emekliye 2 kat ek ödeme

Emekliye 2 kat ek ödeme
ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş

ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL
Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu

Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu
Hindistan’da Google’a para cezası 

Hindistan’da Google’a para cezası 
Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza

Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza