Borsa güne düşüşle başladı



DÜN DE DÜŞÜŞLE KAPATMIŞTI

Adem Özdoğan

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.117,48 puan ve yüzde 0,98 azalarak 113.146,05 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,62 ile madencilik oldu.Dün, yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasından bulduğu destekle 116.055,18 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, dolar kurundaki yükseliş ve yurt dışı piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 114.263,53 puandan tamamladı.