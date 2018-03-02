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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,26 azalışla 117.323,03 puandan başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, 309,04 puan ve yüzde 0,26 azalarak 117.323,03 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.
 

DÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLAMIŞTI


Dün, 119.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif havanın etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 117.632,07 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikalarına ilişkin belirsizliklerin neden olduğu baskıyla negatif bir seyir izlediğini belirterek, Trump'ın açıklamaları ve Avrupa'da Brexit ile ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.600 ve 116.000 seviyelerinin önemli destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.


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