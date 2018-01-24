Borsa güne yatay başladı

REKORLA KAPATTI

Adem Özdoğan

Açılışta BIST 100 endeksi, 77,24 puan ve yüzde 0,07 artarak 118.477,30 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,78 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,11 ile tekstil, deri oldu.Dün güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.955,83 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 118.400,06 puana taşıdı.Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahı, dolar kurundaki gerileme ve Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Borsa İstanbul'da rekorların kırılmasına neden olduğunu söyledi.Bugün İngiltere'de işsizlik ile Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan 115.000 seviyesinin destek, 120.000 puanın psikolojik direnç konumunda olduğunu dile getirdi.