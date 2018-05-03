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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1.816,61 puan azalışla 102.909,13 puandan kapandı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, güne 9,23 puan ve yüzde 0,01 artarak 104.734,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 81,21 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 104.806,96 puandan kapattı.

Gün içinde en düşük 102.629,74 puanı, en yüksek 104.915,15 puanı gören endeks, günü yüzde 1,73 azalışla 102.909,13 puandan tamamladı.


EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.313,94 puan ve yüzde 1,81 azalışla 125.662,74 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 100’ü prim yaptı, 284’ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


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