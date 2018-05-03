Borsa günü düşüşle tamamladı



EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Haber Merkezi

BIST 100 endeksi, güne 9,23 puan ve yüzde 0,01 artarak 104.734,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 81,21 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 104.806,96 puandan kapattı.Gün içinde en düşük 102.629,74 puanı, en yüksek 104.915,15 puanı gören endeks, günü yüzde 1,73 azalışla 102.909,13 puandan tamamladı.Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.313,94 puan ve yüzde 1,81 azalışla 125.662,74 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 100’ü prim yaptı, 284’ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.