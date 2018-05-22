Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR ULAŞTIRMA

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,59 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlardan bulduğu destekle 103.769,84 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 103.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, bugün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiğini belirterek, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke varlıklarının da pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.





AA