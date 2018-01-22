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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 artışla 117.235,47 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.088,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi de yüzde 2,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,25 ile turizm, gerileyenler ise yüzde 0,36 ile inşaat ve yüzde 0,16 ile spor oldu.


ÖNCEKİ GÜNE GÖRE DEĞER KAZANDI


Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışlarla 117.246,16 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazancıyla 117.235,47 puandan tamamladı.

Analistler, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalarda pozitif fiyatladığını kaydetti. Hükümetin harekat öncesinde ve sırasında, doğru ve açık iletişim ile gerek uluslararası kuruluşları gerekse kamuoyunu bilgilendirdiğini belirten analistler, diplomatik bilgilendirmeler sonrasında uluslararası kuruluşlardan gelen açıklamalar ile terör riskinin azalacağına ilişkin beklentilerin piyasalardaki pozitif havayı desteklediğini dile getirdi.
 

ZEYTİN DALI HAREKATI PİYASALAR ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK


Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı ile Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 puanın destek, 117.500 ve 118.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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