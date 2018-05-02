Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 yükselişle 104.725,74 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 442,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 17,09 ile finans kiralama, faktoring oldu.


'FED'İN KARARI BEKLENİYOR'


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürmesi, görünümünün de durağan olduğunu bildirmesine karşın güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 105.332,31 puana kadar çıktıktan sonra döviz kurlarındaki yükselişle düşüşe geçerek 102.934.42 puana kadar geriledi.

Endeks, daha sonra bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek 104.500 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, olası yükselişlerde 106.300 puanın ise direnç seviyesi olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,03 ve en yüksek yüzde 1,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 10,02 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 9,30, en yüksek yüzde 11 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,47) göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler
Başbakan Yıldırım'dan muhalefete eleştiri

Başbakan Yıldırım'dan muhalefete eleştiri
Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af

Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af
Emekliye hem ikramiye hem zam!

Emekliye hem ikramiye hem zam!
Kamu yönetimi yeniden şekillendi

Kamu yönetimi yeniden şekillendi
Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı

Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı
Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'