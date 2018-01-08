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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,75 yükselişle 117.514,33 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi 876,39 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.


HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATMIŞTI


Cuma günü, küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 116.637,94 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve perakende satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin önemli direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler Kasım 2017'de sanayi üretim endeksinde yüzde 5,6 artış bekliyor. Öte yandan, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,9 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişim göstermeyeceği tahmin ediliyor.


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