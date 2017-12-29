Borsa İstanbul rekor kırdı



TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Adem Özdoğan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 114.708,39 puandan başlamasının hemen ardından gelen alımlarla 115 bin 102 puanı görerek tüm zamanların rekorunu yeniledi. Endeks şu sıralar günlük bazda yüzde 0,34 artışla 114 bin 867 puan seviyesinden işlem görüyor.Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla BIST 100 endeksi, 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmıştı.Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.