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Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20  yükselişle 114.708,39 puandan başlamasının hemen ardından gelen alımlarla 115 bin 102 puanı görerek tüm zamanların rekorunu yeniledi. Endeks şu sıralar günlük bazda yüzde 0,34 artışla 114 bin 867 puan seviyesinden işlem görüyor.


TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI


Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen  başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla BIST 100 endeksi, 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmıştı.
 
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme  ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin  yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti. 
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