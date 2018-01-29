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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

BIST 100 endeksi, 121 bin 531 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. 

Endeks yeni haftaya yüzde 0,53 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.341,20 puandan başladı. Endeks seans içinde 121 bin 531 puanla rekorunu tazeledi. 
 

KAPANIŞ REKORU DA YÜKSELDİ


Cuma günü pozitif seyreden BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 120.701,92 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı direncinin cari kurla 121 bin 500 seviyesine denk geldiğini, 119 bin puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.


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