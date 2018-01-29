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Borsa yeni haftada da rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.531,50 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla kapanış rekoru olan 120.845,29 puandan tamamladı

Borsa yeni haftada da rekorlara devam ediyor
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 143,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 azalırken, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 2,01 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 1,40 ile madencilik oldu.

KAPANIŞ REKORUNU YENİLEDİ


Güne pozitif başlayan ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.531,50 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 120.845,29 puana taşıdı.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın ilk enflasyon raporunun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme ve ocak ayı güven endekslerinin, Almanya'da ocak ayı TÜFE ve ABD'de ocak ayı tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı direncin cari kurla 121.500 seviyesine denk geldiğini ifade eden analistler, olası kar satışı durumunda 119.000 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA


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