Borsadan rekor geldi, dolar çakıldı

HAREKAT TEDİRGİNLİĞİ KALKTI, İLGİ ARTTI

119 BİN SEVİYESİNİ AŞTI

DOLAR ÇAKILDI

BORSAYA TRABZON LİMANI DOPİNGİ

Yusuf Cevahir

BIST 100 Endeksi dünkü 118.955 puanlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından bugün öğle saatlerine doğru 119 bin seviyesini de aştı. Borsadaki rekorun yanı sıra dolarda da büyük düşüş yaşanıyor. Dolar/TL kuru da 3,7492 seviyesine geriledi.Yeni yıla 115.333 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alışlarla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi dün 118.955 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks bugün öğle saatlerine doğru 119 bin seviyesini de aştı.Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 119.195 seviyesini gördükten sonra saat 12.28'de 119,053 seviyesinde yer aldı.Borsa İstanbul'un 119.000 sınırını geçtiği dakikalarda dolar/TL kuru da 3,7492 seviyesine geriledi. Dolar yeni güne 3.77 seviyesinde başlamıştı.2018 yılının ilk halka arzı olarak bilinen Trabzon Limanı bugün Borsa İstanbul'da 15.50 TL baz fiyatla işlem görmeye başladı. Trabzon Limanı'na yönelik hisseler endeksin açılışı ile birlikte sert yükseliş kaydederken, saat 10:09'da yüzde 20 primle 18.6 liradan işlem gördü.