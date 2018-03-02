Börü 2. Bölüm fragmanı yayınlandı (Star Tv izle)



BÖRÜ 2. BÖLÜM FRAGMANI

Büşra Kamış

ekranlarının izleyici ile yeni buluşan dizisiyayınlandı. Kar Gibi Beyaz adlı Börü 2. bölümüyle yine nefesleri kesmeyi hedefliyor. Daha yayınlanmadan oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Börü dizisi, gerilimli ve heyecanlı çatışma sahneleri ile ekranlara gelecek. 7 Mart Çarşamba akşamı saat: 20.00'da yayınlanacak olan Börü'de, İrfan ile Turgut'un diyalogu damgasını bölüme damgasını vuracağa benziyor.Börü dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümğ 7 Mart'ta Star TV'de.Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başladı. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.Börü dizisi, Börü dizisi setinin nereye kurulacağını tam olarak bbilinmese de aynı yapım şirketi ve çok yakın oyuncu kadrosu ile çekilen Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana’da yapılmıştı. Börü dizisi fragman çekimlerinin yapıldığı yer ise Diyarbakır Bağlar’da bulunan Gazi İlkokuludur.Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu polis özel harekatın yalnız kurtlarının öyküsüne son olarak Mesut Akutsa'da katıldı.İrfan Aladağ (Mesut Akusta)Asena Tümer (Ahu Türkpençe)Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu)Kemal Boratav (Murat Arkın)Turan Kara (Emir Benderlioğlu)Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu)Barbaros Çepni (Ahmet Pınar)Tolga Erlik (Can Nergis)Ayı Murat (Armağan Oğuz)Baran Harput (Ozan Ağaç)Ömer Tunç (Bedii Akın)Turgut Atalay (Gürol Tonbul)Tan Altay (Tan Altay)Zeynep Yücel (Melis Hacic)