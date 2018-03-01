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Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

Star TV'de birinci bölümüyle ekrana gelen Börü dizisi senaryosu, çekim kalitesi ve oyunculuklarıyla sosyal medyayı salladı. Twitter'da hakkında 50 binden fazla tweetin atıldığı Börü akşamın en fazla konuşulan konusu olarak TT listesinde birinci sırada yer aldı. Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu Börü'nün hikayesinin anlatıldığı dizinin 'Bazen canavarlar kazanır' isimli 1. bölümündeki, Fetö kumpasları sahneleri ve Atatürk vurguları dikkatleri çekti.

Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri
6 bölümlük mini dizi Börü'nün 1. bölümü 28 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı.

Bir saatlik bölümlerden oluşan Börü, sinema kalitesindeki çekim teknikleriyle dikkatleri çekti. Çarpıcı senaryosuyla seyirciyi ekran başına kilitleyen Börü'nün ilk bölümü sosyal medyaya da damga vurdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.
 

"İŞTE BÖYLE KORKUYORLAR"


2014 baharındaki Türkiye'de geçen dizideki, FETÖ kumpaslarının anlatıldığı sahneler dikkatleri çekti. Atatürk vurgularının yapıldığı sahneler de izleyenleri duygulandırdı. Dizideki, "İlk geldiğimde arkamda Atatürk portresi vardı, en sevdiğim, gökyüzüne baktığı. Geçen hafta ilk onu kaldırdılar, duvarlarda sanıyorlar gücü... İşte böyle korkuyorlar" sözleri tüyleri diken diken etti.



Fetö kumpasıyla yargılanan askerin mahkemesi sırasında ise 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları duyuldu. Dizinin sonlarında ise Göktürk alfabesiyle Atatürk'ün sözü "Ne Mutlu Türk'üm diyene" yazıldığı görüldü.


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