Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

Lerzan Mutlu'dan sert tepki: Bana bak Bülent Ersoy!
Star TV'de birinci bölümüyle ekrana gelen Börü dizisi senaryosu, çekim kalitesi ve oyunculuklarıyla sosyal medyayı salladı. Twitter'da hakkında 50 binden fazla tweetin atıldığı Börü akşamın en fazla konuşulan konusu olarak TT listesinde birinci sırada yer aldı. Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu Börü'nün hikayesinin anlatıldığı dizinin 'Bazen canavarlar kazanır' isimli 1. bölümündeki, Fetö kumpasları sahneleri ve Atatürk vurguları dikkatleri çekti.