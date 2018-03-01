Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

"İŞTE BÖYLE KORKUYORLAR"

Erdinç Şahin

ekranlarında yayınlandı.Bir saatlik bölümlerden oluşan, sinema kalitesindeki çekim teknikleriyle dikkatleri çekti. Çarpıcı senaryosuyla seyirciyi ekran başına kilitleyen Börü'nün ilk bölümü sosyal medyaya da damga vurdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.2014 baharındaki Türkiye'de geçen dizideki,kumpaslarının anlatıldığı sahneler dikkatleri çekti. Atatürk vurgularının yapıldığı sahneler de izleyenleri duygulandırdı. Dizideki, "İlk geldiğimde arkamda Atatürk portresi vardı, en sevdiğim, gökyüzüne baktığı. Geçen hafta ilk onu kaldırdılar, duvarlarda sanıyorlar gücü... İşte böyle korkuyorlar" sözleri tüyleri diken diken etti.Fetö kumpasıyla yargılanan askerin mahkemesi sırasında ise 'askerleriyiz' sloganları duyuldu. Dizinin sonlarında ise Göktürk alfabesiyle Atatürk'ün sözüyazıldığı görüldü.