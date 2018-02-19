Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek

Star TV'
nin 6 bölümlük yeni mini dizisi Börü
diziseverlerin gecelerine yeni bir heyecan katacak. Börü
dizisi özel televizyon kanallarının ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelliğini de taşıyor. Peki Börü ne zaman yayınlanacak
? Börü dizisinin oyuncuları kimler?
gibi sorular vatandaşları merak ettiriyor. Yetkililer Börü dizisinin 28 Şubat Çarşamba günü Star TV ekranlarında
olacağını açıkladı. Börü dizisinde başrolleri ise Ahu Türkpençe
ile Serkan Çayıroğlu
paylaşıyor. Vatandaşlar börü dizisiyle birlikte börü kelimesinin anlamını
merak ediyor. Peki börü ne demek
? Börü
eski Türkçede kutsal bir hayvan olan kurt anlamına geliyor. 8 bölümden oluşacak Börü'nin finali ise
sinemada gösterilecek. Ayrıca Börü mini dizisi sinemaya da uyarlanacak v
e film 2018'in son aylarında gösterime girecek.
Börü
BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN? KONUSU NE? BÖRÜ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
'nün projesi DAĞ II'
nin yazarı ve yönetmeni olan Alper Çağlar
. Börü
Türkiye'nin yakın tarihini anlatıyor. Vatan sevgisiyle yanan yalnız kahramanların hikayesini anlatıyor. Dizi Türkiye
'nin yakın tarihinden kesitler sunuyor ve Polis Özel Harekatı
'nın operasyonlarını anlatıyor. Tarih 2014. Sınırda Türkiye
düşmanları çoğalmıştır. İçeride ise Türkiye
'nin düşmanları faaliyettedir. Olaylar gelişir...
Börü
'nün oyuncu kadrosunda ise bazılarını DAĞ
filmlerinden de tanıdığımız Ahu Türkpençe
, Serkan Çayoğlu
, Murat Arkın
, Emir Benderlioğlu
, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimler var.
BÖRÜ TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK
Börü'nün çekimlerinde RED WWAPON 8K kamera ile çekildi. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk. Börü'nün tüm
bölümleri sinema prodükisyonu kalitesinde. Tüm ekipmanlar ve ve mekanlar gerçek. Çekimlerde mekatronik
ve efeks sistemleri kullanıldı. Börü dizisi için son dört senenin tüm mühim gerçek operasyonları mercek
altına alındı. Yani Börü dizisi için yaratıcı yapımcı ve kanalın yapım stüdyosunun ortaklığında yayın
hayatına başlayan ilk Türk dizisi olduğunu söyleyebiliriz.
Börü
BÖRÜ NE DEMEK? BÖRÜ NE ANLAMA GELİYOR?
kelimesi eski Türkçe
'den günümüze geliyor ve kelime anlamı olarak kurt demek. Börü
kelimesinin kurt
dışındaki diğer anlamları ise cesur ve yiğit demek. Bilindiği gibi kurt eski Türklerde bir hayvandan öte
kutsal bir canlı olarak görülüyordu.
Börü
'nün diğer anlamları ise tanrı dağı eteklerinde gezinen gök tanrıları, at üzerinde ok atabilen savaşçılar ve yiğit güreşçiler gibi anlamlar da taŞıyor.
Ahu Türkpençe
BÖRÜ'DE OYNAYAN AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?
dizide cesur Türk kadınını temsil ediyor. Sıcak çatışmalarda erkeklerin yanında yer alıyor.
Dizide Asena
karakterine hayat veriyor. Karakterinin öyküsü ise gerçek bir hayat öyküsünden alınmış.
Serkan Çayoğlu
BÖRÜ'DE OYNAYAN SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
dizide Kaya
karakterini canlandırıyor. Geçmişi hazin hikayelerle dolu ve sırlarını
hiç kimse bilmiyor. Polis Özel Harekat
a varlıklı bir aileden gelerek katılmış.
Can Hakman