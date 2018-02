Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek

BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN? KONUSU NE? BÖRÜ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?



BÖRÜ TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK



BÖRÜ NE DEMEK? BÖRÜ NE ANLAMA GELİYOR?



BÖRÜ'DE OYNAYAN AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?



BÖRÜ'DE OYNAYAN SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Can Hakman

nin 6 bölümlük yeni mini dizisidiziseverlerin gecelerine yeni bir heyecan katacak.dizisi özel televizyon kanallarının ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelliğini de taşıyor. Pekigibi sorular vatandaşları merak ettiriyor. Yetkililerolacağını açıkladı. Börü dizisinde başrolleri iseilepaylaşıyor. Vatandaşlar börü dizisiyle birliktemerak ediyor. Pekieski Türkçede kutsal bir hayvan olan kurt anlamına geliyor. 8 bölümden oluşacaksinemada gösterilecek. Ayrıcae film 2018'in son aylarında gösterime girecek.'nün projesinin yazarı ve yönetmeni olanTürkiye'nin yakın tarihini anlatıyor. Vatan sevgisiyle yanan yalnız kahramanların hikayesini anlatıyor. Dizi'nin yakın tarihinden kesitler sunuyor ve'nın operasyonlarını anlatıyor. Tarih 2014. Sınırdadüşmanları çoğalmıştır. İçeride ise'nin düşmanları faaliyettedir. Olaylar gelişir...'nün oyuncu kadrosunda ise bazılarınıfilmlerinden de tanıdığımız, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimler var.Börü'nün çekimlerinde RED WWAPON 8K kamera ile çekildi. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk. Börü'nün tümbölümleri sinema prodükisyonu kalitesinde. Tüm ekipmanlar ve ve mekanlar gerçek. Çekimlerde mekatronikve efeks sistemleri kullanıldı. Börü dizisi için son dört senenin tüm mühim gerçek operasyonları mercekaltına alındı. Yani Börü dizisi için yaratıcı yapımcı ve kanalın yapım stüdyosunun ortaklığında yayınhayatına başlayan ilk Türk dizisi olduğunu söyleyebiliriz.kelimesi eski'den günümüze geliyor ve kelime anlamı olarak kurt demek.kelimesinindışındaki diğer anlamları ise cesur ve yiğit demek. Bilindiği gibi kurt eski Türklerde bir hayvandan ötekutsal bir canlı olarak görülüyordu.'nün diğer anlamları ise tanrı dağı eteklerinde gezinen gök tanrıları, at üzerinde ok atabilen savaşçılar ve yiğit güreşçiler gibi anlamlar da taŞıyor.dizide cesur Türk kadınını temsil ediyor. Sıcak çatışmalarda erkeklerin yanında yer alıyor.Dizidekarakterine hayat veriyor. Karakterinin öyküsü ise gerçek bir hayat öyküsünden alınmış.dizidekarakterini canlandırıyor. Geçmişi hazin hikayelerle dolu ve sırlarınıhiç kimse bilmiyor.a varlıklı bir aileden gelerek katılmış.