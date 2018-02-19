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Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek

Son dakika haberleri... Star TV yeni dizisi Börü ile ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Börü 6 bölümden oluşuyor. Peki Börü ne zaman başlayacak? Börü'nün konusu ne, Börü ne anlatıyor? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Mini dizi Börü 28 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Dizinin konusunda Polis Özel Harekatı'nın operasyonları var. Dizinin oyuncuları arasında Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın gibi isimler var. Peki Börü ne demek? Börü eski Türkçede kurt anlamına geliyor. İşte Börü dizisi ile tüm ayrıntılar...

19 Şubat 2018, Pazartesi 16:04
Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek
Star TV'nin 6 bölümlük yeni mini dizisi Börü diziseverlerin gecelerine yeni bir heyecan katacak. Börü dizisi özel televizyon kanallarının ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelliğini de taşıyor. Peki Börü ne zaman yayınlanacak? Börü dizisinin oyuncuları kimler? gibi sorular vatandaşları merak ettiriyor. Yetkililer Börü dizisinin 28 Şubat Çarşamba günü Star TV ekranlarında olacağını açıkladı. Börü dizisinde başrolleri ise Ahu Türkpençe ile Serkan Çayıroğlu paylaşıyor. Vatandaşlar börü dizisiyle birlikte börü kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki börü ne demek? Börü eski Türkçede kutsal bir hayvan olan kurt anlamına geliyor. 8 bölümden oluşacak Börü'nin finali ise sinemada gösterilecek. Ayrıca Börü mini dizisi sinemaya da uyarlanacak ve film 2018'in son aylarında gösterime girecek.


BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN? KONUSU NE? BÖRÜ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?


Börü'nün projesi DAĞ II'nin yazarı ve yönetmeni olan Alper Çağlar. Börü Türkiye'nin yakın tarihini anlatıyor. Vatan sevgisiyle yanan yalnız kahramanların hikayesini anlatıyor. Dizi Türkiye'nin yakın tarihinden kesitler sunuyor ve Polis Özel Harekatı'nın operasyonlarını anlatıyor. Tarih 2014. Sınırda Türkiye düşmanları çoğalmıştır. İçeride ise Türkiye'nin düşmanları faaliyettedir. Olaylar gelişir...



Börü'nün oyuncu kadrosunda ise bazılarını DAĞ filmlerinden de tanıdığımız Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimler var.


BÖRÜ'NÜN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.


BÖRÜ TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK


Börü'nün çekimlerinde RED WWAPON 8K kamera ile çekildi. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk. Börü'nün tüm
bölümleri sinema prodükisyonu kalitesinde. Tüm ekipmanlar ve ve mekanlar gerçek. Çekimlerde mekatronik
ve efeks sistemleri kullanıldı. Börü dizisi için son dört senenin tüm mühim gerçek operasyonları mercek
altına alındı. Yani Börü dizisi için yaratıcı yapımcı ve kanalın yapım stüdyosunun ortaklığında yayın
hayatına başlayan ilk Türk dizisi olduğunu söyleyebiliriz.


BÖRÜ NE DEMEK? BÖRÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Börü kelimesi eski Türkçe'den günümüze geliyor ve kelime anlamı olarak kurt demek. Börü kelimesinin kurt
dışındaki diğer anlamları ise cesur ve yiğit demek. Bilindiği gibi kurt eski Türklerde bir hayvandan öte
kutsal bir canlı olarak görülüyordu.

Börü'nün diğer anlamları ise tanrı dağı eteklerinde gezinen gök tanrıları, at üzerinde ok atabilen savaşçılar ve yiğit güreşçiler gibi anlamlar da taŞıyor.


BÖRÜ'DE OYNAYAN AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?


Ahu Türkpençe dizide cesur Türk kadınını temsil ediyor. Sıcak çatışmalarda erkeklerin yanında yer alıyor.
Dizide Asena karakterine hayat veriyor. Karakterinin öyküsü ise gerçek bir hayat öyküsünden alınmış.


BÖRÜ'DE OYNAYAN SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?


Serkan Çayoğlu dizide Kaya karakterini canlandırıyor. Geçmişi hazin hikayelerle dolu ve sırlarını
hiç kimse bilmiyor. Polis Özel Harekata varlıklı bir aileden gelerek katılmış.






 


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