Börü dizisi nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?

BÖRÜ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Büşra Kamış

Alışık olmadığımız bir senaryoya sahip olan? Cevaplarını sizler için hazırladık. Dizinin 6 bölüm süreceği ve 1’er saatlik bölümleri olacağı vatandaşları heyecanlandırdırdı. Börü dizisinde Polis Özel Harekat timinin yaşadığı kötü bir olay sonrasında ettiği intikam yemini ve hainlerden alacağı intikam anlatılacak. Dizi daha yayınlanmadan bile google'da en çok aratılan kelimelerden biriolmuştu. İşte ayrıntılar...Börü dizisi, Börü dizisi setinin nereye kurulacağını tam olarak bbilinmese de aynı yapım şirketi ve çok yakın oyuncu kadrosu ile çekilen Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana’da yapılmıştı. Börü dizisi fragman çekimlerinin yapıldığı yer ise Diyarbakır Bağlar’da bulunan Gazi İlkokuludur.Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu polis özel harekatın yalnız kurtlarının öyküsüne son olarak Mesut Akutsa'da katıldı.İrfan Aladağ (Mesut Akusta)Asena Tümer (Ahu Türkpençe)Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu)Kemal Boratav (Murat Arkın)Turan Kara (Emir Benderlioğlu)Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu)Barbaros Çepni (Ahmet Pınar)Tolga Erlik (Can Nergis)Ayı Murat (Armağan Oğuz)Baran Harput (Ozan Ağaç)Ömer Tunç (Bedii Akın)Turgut Atalay (Gürol Tonbul)Tan Altay (Tan Altay)Zeynep Yücel (Melis Hacic)Osman Alan (Zafer Algöz): Efsanevi Özel Kuvvetler Korgenerali. Terörist başını ülkeye getiren, Bordo Berelilerin teşkilatlanmasında lider rolü oynayan, Ergenekon soruşturmasından dolayı senelerce haksız yere hapis yatan, öykü başladığında yeni tahliye edilmiş ideal Türk komutanı.Gökçe Demir (Özge Gürel): F16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen.Timur Gür (Erkan Bektaş): BÖRÜ'nün en yakın silah arkadaşları ve tek rakibi ŞAHAN grubunun tim lideri. Behçet Orbay'ın devresi. Kıdeminden dolayı Özel Harekat bünyesinde büyük saygı uyandıran, ülkenin her yerinde görev yapmış bir taktik lider.Kenan Tümer (Hüseyin Avni Danyal): Öykümüz başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.