Borussia Dortmund’da 9 futbolcu zehirlendi

9 FUTBOLCU MAĞDUR

BAĞIRSAK-MİDE İLTİHABI

Erdinç Şahin

'unkampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu. Alman ekibinin bir çok yıldız ismi yedikleri yemekten zehirlendi.'ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.