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Boşanacağı kocası, 'Seni 58 yerinden bıçaklayacağım' dedi!

Adana'da iki çocuk annesi kadın,  boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini arayarak, 'Seni 58 yerinden bıçaklayacağım' diye tehditler savurduğunu söyledi. Meral S. "Kocam bir gün de uyuyan kızımın bacağını ısırmıştı. Nedenini sorduğumda 'Onu tavuk sandım' demişti" diye konuştu

17 Ocak 2018, Çarşamba 10:35
Boşanacağı kocası, 'Seni 58 yerinden bıçaklayacağım' dedi!
İstanbul’da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan 32 yaşındaki Meral S., 10 yıllık eşini şiddet gerekçesiyle terk edip Adana’ya yerleşti. Burada ev kiralayan genç kadın, diyabet hastası oğlu Enes (9) ve kızı Ecrin (1.5) ile yaşamaya başladı. Genç kadın bir süre sonra, kirasını ve faturalarını ödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine Meral S., iki çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı.
 

"KIZIMIN BACAĞINI ISIRDI, 'TAVUK SANDIM' DEDİ"


Eşine boşanma davası da açan genç kadın, hasta çocuğunun bakımından dolayı mahkemeye gidemediği için davanın düşürüldüğünü söyledi. Ayrı yaşadığı eşi Sıtkı’nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Meral S., "Eşimin ruh sağlığı bozuldu, sürekli hayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda ’Tavuk sandım’ dedi.


SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU


Onu bırakıp Adana’ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, beni öldürmekle bıçaklamakla tehdit ediyor. ’Eve geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım’ diyerek tehdit ediyor. Hasta olan çocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok" dedi. Meral S., eşi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)


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