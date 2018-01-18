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Boşanan kadının babasından eski damada yumruk

Samsun'da boşandığı kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadın ve yakınları ile 'koruma tedbirinin ihlali' davası öncesinde adliyeye gelen eş arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Olayda, kadının babası, eski damada böyle yumruk attı

18 Ocak 2018, Perşembe 17:10
Boşanan kadının babasından eski damada yumruk
Samsun'da, koruma tedbirinin ihlali davası bulunan Deniz Ceylan ve yakınları, dava öncesinde basın açıklaması için Adalet Sarayı önünde toplandı. Bu sırada Ceylan'ın boşandığı eşi İlker Lazoğlu'nun adliyeye geldiğini gören kız kardeşi Derya ve babası Engin Ceylan bu kişiye tepki göstererek, saldırdı. Grup üyeleri de Lazoğlu'na tepki gösterdi.



Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından adliyede görevli polis memurları olaya müdahale etti.



Taraflar polis nezaretinde koruma tedbirinin ihlali davası için 1. Aile Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü.

Lazoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada boşanma sürecindeki eşine ve yakınlarına tepki göstererek, suçlamalarda bulundu.



Ceylan, daha önce CHP İl Başkanı Tufan Akcagöz ile il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, eski eşinin kendisini tehdit edip darbettiğini öne sürmüştü.


 


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