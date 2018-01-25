Boşanma aşamasındaki kocasına kar maskeli tuzak kurup senet imzalattı



ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Can Hakman

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "M.G" isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı, ticaretle uğraşan eşi M.G'yi görüşmek üzere belirledikleri adrese çağırdı.Buluşma yerine giden M.G'ye, yanına gelen kar maskeli ve bıçaklı S.İ. ile İ.H.D. tarafından tehditle birer milyon liralık 3 senet imzalatıldı.Zorla senet imzalatılan M.G'nin şikayeti üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araştırma yapan polis, "M.G" isimli eşi ile S.İ. ve İ.H.D'yi gözaltına aldı.Kocasına tuzak kurduğu öne sürülen M.G. ile iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece cezaevine konuldu.AA