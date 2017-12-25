Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanacak mı? (Emina Sandal ilk kez bu kadar net konuştu)

''ANNELİĞİNE LAF ETTİRMEM!''

İŞTE MUSTAFA SANDAL'IN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

Magazin programlarında yapılan yorumların özel hayatlarına müdahale noktasına geldiğinden şikayet edenInstagram'da'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşıp şunları yazdı:''Ben bir açıklama yapmış ve çocuklarımız için bir ricada bulunarak konuya hassasiyetle yaklaşılmasını rica etmiştim. Ricamı kırmayan basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim.Ne var ki, ailemizi sürekli diline dolayıp, olmadık yorumlar yapanların da olması bizi derinden üzdü.Eşim Emina Sandal benim için dünyanın en güzel, en iyi kalpli ve en iyi annesidir. Onun anneliğine ve çocuklarına bağlılığına asla laf ettirmem! Nereye kadar sürecek böyle? Konuşmadıkça daha mı çok malzeme olacağız?Bize bir soru soruldu ve gereken açıklamayı yaptık. Gizlemedik, saklamadık, yalan söylemedik. Bu değil miydi basının bizlerden hep istediği? Biz sizleri kırmadık, lütfen sizler de bizi kırmayın. Bu saatten sonra bir aile babası olarak, çocuklarıma ve çocuklarımın annesine karşı yapılacak olumsuz yorumlar, yalan ve iftiralar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek durumundayım.Aşkın ve iyi kalplilerin hep kazanması ve korunması dileklerimle…''