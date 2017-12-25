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Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu

2008'de evlenen ve iki çocukları olan Mustafa-Emina Sandal'ın boşanmak üzere olduğunu ilk kez POSTA yazmıştı

25 Aralık 2017, Pazartesi 16:05
Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu
Magazin programlarında yapılan yorumların özel hayatlarına müdahale noktasına geldiğinden şikayet eden Mustafa Sandal Instagram'da Emina Sandal'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşıp  şunları yazdı:

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanacak mı? (Emina Sandal ilk kez bu kadar net konuştu)Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanacak mı? (Emina Sandal ilk kez bu kadar net konuştu)

''Ben bir açıklama yapmış ve çocuklarımız için bir ricada bulunarak konuya hassasiyetle yaklaşılmasını rica etmiştim.  Ricamı kırmayan basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim.Ne var ki, ailemizi sürekli diline dolayıp, olmadık yorumlar yapanların da olması bizi derinden üzdü.

''ANNELİĞİNE LAF ETTİRMEM!''

Eşim Emina Sandal benim için dünyanın en güzel, en iyi kalpli ve en iyi annesidir. Onun anneliğine ve çocuklarına bağlılığına asla laf ettirmem! Nereye kadar sürecek böyle? Konuşmadıkça daha mı çok malzeme olacağız?

Bize bir soru soruldu ve gereken açıklamayı yaptık. Gizlemedik, saklamadık, yalan söylemedik. Bu değil miydi basının bizlerden hep istediği? Biz sizleri kırmadık, lütfen sizler de bizi kırmayın. Bu saatten sonra bir aile babası olarak, çocuklarıma ve çocuklarımın annesine karşı yapılacak olumsuz yorumlar, yalan ve iftiralar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek durumundayım.

Aşkın ve iyi kalplilerin hep kazanması ve korunması dileklerimle…''

İŞTE MUSTAFA SANDAL'IN O PAYLAŞIMI:

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