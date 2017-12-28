Boşanma oranları son 6 yılın en düşük ortalamasında



"SOSYAL HİZMETLERİN SAYISI YÜZDE 60 ARTTI"



81 İLE ŞİDDET ÖNLEME MERKEZİ



KORUYUCU AİLE SAYILARI ARTTI



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 64 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ



"SEVİNDİRİCİ RAKAM"

Gizem Yetil

, Türkiye’de boşanma oranlarında son 6 yıla göre en düşük rakamda olduğunu açıkladı.Kentteki bir otelde düzenlenen "İl Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Bakan Kaya, kentlerde yaptıkları hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak için toplantılar yaptıklarını kaydetti.Koruyucu önleyici hizmetler kapsamında 8 bin eğitimciyle 5 yıldır devam eden eğitimlere Türkiye genelinde 850 bin kişinin katıldığını kaydeden Bakan Kaya, çeşitli çalışma alanları hakkında bilgiler aktardı. Koruyucu önleyici hizmetlerde önemli rol üstlenen sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 1.5 yılda yüzde 60 artırarak 274’e çıkardıklarını aktaran Kaya, Adana’da ise 3 sosyal hizmet merkezi bulunduğunu, önümüzdeki 6 ayda ise Seyhan ve Saimbeyli ilçelerine de kurulacağını ifade etti.Bakan Kaya, kadınlarına yönelik mesleki eğitim merkezi sayısının da son 1.5 yılda 3 katına çıktığını söyledi. Son 1 yılda şiddet önleme merkezi sayısının da 49’dan 68’e çıktığını dile getiren Kaya, önümüzdeki yıl 81 il merkezinde bu merkezlerin kurulmuş olacağını ifade etti. Şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun beraber takip edildiği projeninve’de pilot olarak başlatıldığını sözlerine ekleyen Bakan Kaya, elektronik izleme ve elektronik kelepçe sisteminin kullanıldığı bu projenin Antalya, Bursa, İstanbul ve Gaziantep illerinde yaygınlaştırılacağını anlattı.Bakan Kaya, Türkiye’de 132 bin, Adana’da ise 3 bin 200 çocuğu sosyal ve ekonomik destekle destekledikleri, 788 liraya varan destekler verdiklerini kaydetti. Koruyucu aile çalışmalarına da değinen Bakan Kaya, sevgi evlerinde ve yurtlarda kalan 0-6 yaş arası çocukların koruyucu ailelerde, sıcak yuvalarda bakılması gerektiğini savunarak, yaptıkları çalışmalar sonucu son 1 yılda koruyucu aile sayısının yüzde 28 arttığını, Adana’da ise 155 koruyucu aile bulunduğunu bildirdi.Bakan Kaya, yaşlı bakım merkezlerinden de söz ederek, 14 bin yaşlıya hizmet verdiklerini, yeni geliştirdikleri proje kapsamında 1.5 yıl içerisinde yaşlıların bir arada yaşadığı evlere yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.Uyuşturucuyla mücadele kapsamında pilot 4 ilde sosyal uyum merkezi uygulamasına başladıklarını aktaran Bakan Kaya, Yeşilay ile iş birliğiyle imzaladıkları protokolle 3 ayda 64 bin kişiye bağımlılık mücadele ve bağımlılıktan korunmaya yönelik eğitimler verdiklerini vurguladı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını yakaladıklarını açıklayarak, "Bakanlığımızın çalışma alanlarına giren bir konu. Bu noktada sevindirici bir rakam. Aile bütünlüğünü koruyacak çalışmalarla bu düşüşün istikrarlı şekilde sürmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.