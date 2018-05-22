Boşansalar da birlikteler!

5 yıl önce evlenen oyuncu Tolga Güleç ile eşi Yeliz Şar 6 ay önce resmen boşandı. Ama hala Kadıköy-Moda'daki evlerinde birlikte yaşıyor.

Birlikte sık sık vakit geçiren ikili, Instagram hesaplarından da paylaşım yapmaktan çekinmiyor.

Tolga Güleç ve Yeliz Şar, önceki gün de köpekleri Mia ile gezmedeydi.

BOŞANIP AYNI EVDE YAŞAMA MODASI

Sosyetik sima, lokanta işletmecisi Ayşe Kucuroğlu da bir yıl önce eşi Taner Kucuroğlu'ndan boşandı. Onlar da Bebek'teki evlerinde birlikte yaşıyor.



