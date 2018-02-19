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Boydaklar için karar verildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında nöbetçi hakimliğe çıkarılan Boydak Ailesinden Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Boydaklar için karar verildi
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 gün önce gözaltına alınan Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, 8 saat süren ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Boydaklar’dan Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden geçen perşembe günü gözaltına alınan Boydak ailesinden 4 kişinin sorgulama işlemi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) tamamlandı. Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak kelepçeli olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şüphelilerin yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye gönderildi. Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, 8 saat süren ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Boydaklar'dan Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan Merve, Sema ve Ayşe Boydak, önceki gün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı´nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fethullah Gülen´in çağrısıyla Asya Katılım Bankası´nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.

DHA

 


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