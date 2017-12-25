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Boyko’nun menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş’ta bir türlü bekleneni veremeyen Denis Boyko için menajerinden kritik bir açıklama geldi.

Boyko’nun menajerinden transfer açıklaması
Ocak 2016’da 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen Ukraynalı file bekçisi Boyko beklentileri karşılayamazken geçen sezonun başında Malaga’ya kiralanmıştı. Bu sezon ise genelde maç kadrosunda kendisine yer bulamayan Boyko’nun devre arasında PAOK’a transfer olması bekleniyor.
 

MENAJERİNDEN BOYKO'YA DESTEK


Oyuncunun menajeri Vadim Shabliy de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Boyko’ya destek verdi. Sadece güçsüzlerin, bastırılmışların başarısız olacağını dile getiren Shabliy, “Harika karakterler ise böyle durumların üstesinden gelirler. Şuna eminim ki Boyko’nun kariyeri tekrar iyi hale gelecek ve futbol sahasında yetenekleriyle ışıldamaya devam edecek” ifade etti. (Ajansspor)
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