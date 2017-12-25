Boyko’nun menajerinden transfer açıklaması

MENAJERİNDEN BOYKO'YA DESTEK

Erdinç Şahin

Ocak 2016’da 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilenfile bekçisibeklentileri karşılayamazken geçen sezonun başında Malaga’ya kiralanmıştı. Bu sezon ise genelde maç kadrosunda kendisine yer bulamayandevre arasındatransfer olması bekleniyor.Oyuncunun menajeride Instagram hesabından yaptığı paylaşımladestek verdi. Sadece güçsüzlerin, bastırılmışların başarısız olacağını dile getiren, “Harika karakterler ise böyle durumların üstesinden gelirler. Şuna eminim ki Boyko’nun kariyeri tekrar iyi hale gelecek ve futbol sahasında yetenekleriyle ışıldamaya devam edecek” ifade etti. (Ajansspor)