Boyko’nun menajerinden transfer açıklaması

Ocak 2016’da 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen Ukraynalı
file bekçisi Boyko
beklentileri karşılayamazken geçen sezonun başında Malaga’ya kiralanmıştı. Bu sezon ise genelde maç kadrosunda kendisine yer bulamayan Boyko’nun
devre arasında PAOK’a
transfer olması bekleniyor.
MENAJERİNDEN BOYKO'YA DESTEK
Oyuncunun menajeri Vadim Shabliy
de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Boyko’ya
destek verdi. Sadece güçsüzlerin, bastırılmışların başarısız olacağını dile getiren Shabliy
, “Harika karakterler ise böyle durumların üstesinden gelirler. Şuna eminim ki Boyko’nun kariyeri tekrar iyi hale gelecek ve futbol sahasında yetenekleriyle ışıldamaya devam edecek” ifade etti. (Ajansspor)
Erdinç Şahin