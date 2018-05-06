Böyle hırsızlık görülmedi! İki kez iç çamaşırları çalındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ümit Canpolat'a ait eve giren hırsız ya da hırsızlar tarafından iki kez iç çamaşırları çalındı. 10 bin dolar para ve fotoğraf albümü de alınan Canpolat, hırsızlara seslenerek, albümlerini geri istedi

Böyle hırsızlık görülmedi! İki kez iç çamaşırları çalındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşayan Ümit Canpolat, bir yakınının ziyaretine gittiği sırada evi soyuldu. Eve giren kişi ya da kişiler, Polat'ın iç çamaşırlarını, fotoğraf albümünü ve 4 adet fotoğrafı ile birlikte 10 bin dolar para, 2 adet cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis inceleme başlatırken, fail ya da faillerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. 

Eve döndüğünde evin karıştırılmış olduğunu gören Canpolat, daha önce de evinde bulunan iç çamaşırların kaybolduğunu belirterek, ilk önceki hırsızlığı fark edemediklerini kaydetti. 

HIRSIZA SESLENDİ
 

Yaşanan hırsızlık olayında en çok çalınan albüme üzüldüğünü anlatan Ümit Canpolat, albümde rahmetli annesinin ve diğer yakınlarının da resimlerinin bulunduğunu söyledi. Hırsıza seslenen Canpolat, "Sevgili hırsız kardeş bana ait olan albümü getir, kapıya bırak ve git. Seni görmek istemiyorum. Hırsız seyreder mi seyretmez mi bilmem ama yaptığının yanlış olduğunu söyleyebilirim. İnsanların evine girip de eşyalarını almaları doğru değil" diye konuştu. 

DEMİR PARMAKLIKLARDAN TIRMANDI

Canpolat, hırsızların evin ilk katında bulunan demir parmaklıkları tırmanarak, ikinci katın camını açtığını ifade etti. Hırsızlığın olduğu esnada evin bahçesinde de köpek olduğunu söyleyen Canpolat, polislerden köpeğe rağmen çalınan albümlerinin bulunmasını istediğini de sözlerine ekledi. 


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