Böyle kıskançlık görülmedi! Günde tam 30 kere...

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Molly Cunliffe, sosyal medyada tanıştığı Matthew Bailey’le görüşmeye başladığında, başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

19 yaşındaki genç kız, birkaç buluşmanın ardından 24 yaşındaki Bailey ile sevgili oldu. Bailey’nin tavırlarının sevgili olduktan sonra değiştiğini fark eden Cunliffe için kabus dolu günler o zaman başladı.

Bailey tarafından telefonuna sürekli el konulan genç kız, birlikte olmadıkları zamanlarda günde en az 30 kez görüntülü aramaya maruz kalıyor, açmadığında ise ihanetle suçlanıyordu. Sevgilisinin baskıcı tavırları nedeniyle tüm arkadaşlarıyla iletişimi kopan genç kız, ayrılmak istediğini söylediğinde ise korkunç tehditler aldı.

Cunliffe ve ailesini ölümle tehdit eden Bailey, genç kızın bu tehditlerden birini ses kaydına almasıyla baltayı taşa vurdu.

Genç kız ses kaydı ve tehdit mesajlarıyla polise başvururken olay mahkemeye taşındı. Dava sonucunda genç kıza psikolojik şiddet uyguladığına hükmedilen Bailey’e 6 ay hapis ve 735 sterlin para cezasına çarptırıldı.



