Böylesini ancak Türkler yazabilirdi

Bir kamu kurumunda çalışan 45 yaşındaki 5 çocuk babası Nusret Başyiğit, 2013 yılında başladığı ve bıkmadan usanmadan yazdığı şiirine ‘Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem’ adını verdi. Yazdıkça içindeki vatan aşkı daha çok alevlenen ve sürekli yazmak isteyen Başyiğit şiirini tam 5 yılda tamamladı.

BİN 500 KITADAN OLUŞUYOR

Bin 500 kıta ve 6 bin mısradan oluşan şiirinde Türkiye’nin güzelliklerinden, tarihinden ve değerlerinden bahseden Başyiğit şiirini 200 metre uzunluğundaki bir kağıda ancak sığdırabildi.

Görenleri hayrete düşüren şiir 24 katlı bir apartman uzunluğunda. Türk Bayrakları ile süslenmiş şiirin sadece yarısı 12 katlı bir apartmandan sarkıtıldığında zemine ulaşırken diğer yarısı ise apartmanın 100 metre uzunluğundaki bahçesine denk geliyor. Büyük bir emek ve özveri ile yazılan şiir dünya literatürüne girecek gibi görünüyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN 'YENİ TÜRKİYE' SÖYLEMİ İLHAM KAYNAĞIM OLDU"

Şiire ilk başladığında kısa bir şey yazmak istediğini ancak kendisini bir türlü durduramadığını aktaran Başyiğit, ilham kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye’ söylemi olduğunu belirtti.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN EDİYORUM"

Ortaokul mezunu olan Başyiğit, şiirinde 15 Temmuz’u ve 15 Temmuz’un kahraman şehitlerine de yer verdiğini aktararak yazdığı şiiri Türk Milletine armağan ettiğini söyledi.

"EŞİM OKURKEN AĞLADI"

Şiiri yazarken ailesinin ve çocuklarının kendisine destek verdiğini dile getiren Başyiğit, eşinin şiiri okurken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

"ÜLKEMİZ ÇOK GÜZEL"

Rekor uzunluğundaki şiiri için Guinness Rekorlar kitabına başvuracağını açıklayan Başyiğit, Türk Gençlerine de seslenerek, “Ülkemiz çok güzel, ülkemizin kıymetini bilelim. Başka hiçbir ülkede olamayan değerlerimiz var, o yüzden geçmişten beri hep bizimle uğraşıyorlar. Ülkemize sahip çıkarsak ülkemiz dimdik ayakta durur” diye konuştu.