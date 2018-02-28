Bozcaada bir kez daha cazla buluşuyor!

Nazlı Erdol

Caz festivalleri fikrine açık havada birdeneyimi tasarlayarak yeni bir bakış açısı getirenbu sene yeniden festivalcilerin odak noktası olacak.Yaşattığı deneyim, enerjisi, doğa ve adayla bağı ile herkesi derinden etkileyen festival, bu yıl ikinci kez bizi büyülemek üzere yola çıkıyor. Festival adanın en güzel koyu olan'ya tepeden bir bakış atarakın yeşil bahçesinde 27-28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak olan; funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla Kabak & Lin, allaturca music ve Pavli Bozcaada iş birliği ile düzenlenecek.vekatkılarıyla gerçekleşecekbünyesine bu sene müzikle beraber, atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri, adanın farklı noktalarında karşınıza çıkacak etkinlikler ve konserler ekleyerek içeriğini genişletecek ve'ya yayılacak. Festivalin detaylı programı ve biletler çok yakındamecralarında.