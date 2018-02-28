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Bozcaada bir kez daha cazla buluşuyor!

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve biletleri tükenen Bozcaada Caz Festivali bu sene tekrar Bozcaada'nın en güzel zamanı olan Temmuz ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Bozcaada bir kez daha cazla buluşuyor!
Caz festivalleri fikrine açık havada bir caz festivali deneyimi tasarlayarak yeni bir bakış açısı getiren Bozcaada Caz Festivali bu sene yeniden festivalcilerin odak noktası olacak.

Yaşattığı deneyim, enerjisi, doğa ve adayla bağı ile herkesi derinden etkileyen festival, bu yıl ikinci kez bizi büyülemek üzere yola çıkıyor. Festival adanın en güzel koyu olan Ayazma'ya tepeden bir bakış atarak Tarihi Manastır'ın yeşil bahçesinde 27-28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. 



Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak olan Bozcaada Caz Festivali; funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla Kabak & Lin, allaturca music ve Pavli Bozcaada iş birliği ile düzenlenecek. Kendine Has ve Avek Volkswagen katkılarıyla gerçekleşecek Bozcaada Caz Festivali bünyesine bu sene müzikle beraber, atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri, adanın farklı noktalarında karşınıza çıkacak etkinlikler ve konserler ekleyerek içeriğini genişletecek ve Bozcaada'ya yayılacak. Festivalin detaylı programı ve biletler çok yakında Bozcada Caz Festivali mecralarında. 


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