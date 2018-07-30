Bozcaada caza doydu!

Festivalin üçüncü ve son günü Kaan Duzarat'ın şahane DJ seti ile başladı. Deniz Mahir Kartal ft. Sarp Maden ile gün batımının keyfini çıkaran izleyiciler Nilipek'ın huzurlu sesi ile büylendi. Ardından Emir Ersoy 'Projecto Cubano' dinamik performansı ile herkesi dans ettirdi. Festival, Korhan Futacı 'Pavli Experiment' projesi ile tamamladı. Sahnenin sürpriz konuğu ise Şevval Sam oldu.

3 günlük festival güzel müzik, güzel manzara, ay tutulması ve muhteşem anılar bırakarak sona erdi.