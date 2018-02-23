Bozdağ: Hollanda’nın 1915 kararı Türkiye için yok hükmündedir

Hollanda Parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı

TBMM’den Hollanda’ya kınama

Mehmet Nuri Turan

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur. Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri, bu hakikatin şahididir. Tarih, arşiv kayıtları ve hakikat, parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez.” ifadelerini kullandı.(Musa Erdoğan/İHA)