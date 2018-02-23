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Bozdağ: Hollanda’nın 1915 kararı Türkiye için yok hükmündedir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir” dedi

23 Şubat 2018, Cuma 22:04
Bozdağ: Hollanda’nın 1915 kararı Türkiye için yok hükmündedir
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur. Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri, bu hakikatin şahididir. Tarih, arşiv kayıtları ve hakikat, parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez.” ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

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