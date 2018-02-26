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Bozdağ’ın açıklamaları sonrası e-Devlet kilitlendi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında sefer görev emri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ’ın bu açıklamalarının ardından e-Devlet sistemindeki sefer görev emri sorgulama sayfası da kilitlendi

Bozdağ’ın açıklamaları sonrası e-Devlet kilitlendi
Açıklamalarında, şu an için Afrin’de böyle bir ihtiyaç olmadığının altını çizen Bozdağ, şunları kaydetti:

'ŞU ANDA BİR İHTİYAÇ YOK'


"Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içerisinde şu da var. Ama şu anda buna ihtiyacımız yok. Afrin’e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyacımız olmadığını da Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasının içerisinde açıklıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın olduğu programlarda Afrin gündeme geldiği zaman vatandaşlarımız, ‘bizi de Afrin’e götür’ diyor.

'BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM'

Cumhurbaşkanımızın programlarında daha yüksek bir sesle, ‘Cumhurbaşkanımız bizi Afrin’e götür, Reis bizi Afrin’e götür’ şeklinde insanların bu harekata hem destekleri hem de oraya gitme istekleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız tabi bu desteklere teşekkür ve girme isteklerine karşı da onlara verdiği bir cevaptır. Kendi açıklamasının içinde olduğu gibi şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bugünkü imkan ve kabiliyetleri ile bu harekatı da Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kudretine sahiptir. Bizim duamıza ihtiyaçları var. Biz onlara dua edelim ve birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edelim, bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Allah’ın yardımı, muhafazası, izni, milletimizin dua ve desteği ile kahraman Mehmetçiklerimiz beklediğimiz sonuçları kısa sürede inşallah elde edecektir."

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

(İHA)

Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulamaSefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulama
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Afrin'e sefer görev emri açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Afrin'e sefer görev emri açıklaması


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