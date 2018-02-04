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Bozdağ: YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu

04 Şubat 2018, Pazar 12:03
Bozdağ: YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olduğu programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
 

"YPG ÜNİFORMALI ABD ASKERİ DE OLSA HEDEFTİR"


Bekir Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.


"MÜNBİÇ'TEN ÇIKMAZLARSA, MÜNBİÇ'E GİRERİZ"


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dedi.


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