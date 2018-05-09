Bozuk farla trafiğe çıkınca yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farları bozuk olduğu için durdurulan aracın sürücüsü İ.B.'nin (40), 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.B., tutuklandı

Bozuk farla trafiğe çıkınca yakalandı
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece farları yanmadan trafikte ilerleyen 09 JT 117 plakalı otomobili durdurdu. İ.B.'nin yapılan kimlik kontrolünde, ehliyetsiz olduğu tespit edildi, daha önce 4 kez alkol ve uyuşturucu kullanarak trafiğe çıktığı, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında işlem yapıldığı, hakaret, tehdit ve trafik suçları gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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