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BP, hızlı sarj istasyonları kuracak!

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BP, hızlı sarj istasyonları kuracak!
İngiltere merkezli petrol şirketi BP, ülkesinde elektrikli otomobiller için hızlı şarj noktaları kuracağını açıkladı. Şirket, ABD’li mobil elektrikli araç şarj şirketi FreeWire’a 5 milyon dolar yatırım yaptı. BP CEO’su Tufan Ergingilgic konu ile ilgili yaptığı açıklamada “EV (Electric vehicle) teknolojisi şüphesiz enerji sektörünün önemli bir parçası haline gelecek” dedi.

Tüm dünyada elektrikli otomobillerin kullanımı hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür çevreci araçlara olan talebin daha da artması beklenirken birçok küresel petrol şirketi iflasın eşiğine gelebilir. Dünyanın en büyük enerji ve petrol şirketlerinden Royal Dutch Shell ise bu tehlikeyi daha önce öngördü. Hollanda merkezli Shell, Avrupa’nın en büyük elektrikli araç şarj şebekelerinden birinin sahibi olan NewMotion’ı geçtiğimiz yıl satın aldı.

BP ise FreeWire ile ortak çalışarak, İngiltere ve tüm Avrupa’da elektrikli araçlara hızlı şarj hizmeti sunmayı hedefliyor. FreeWire, EV teknolojilerine uyum sağlamak için mükemmel bir seçenek. Çünkü şirket günümüz teknolojileri ve alt yapısına önemli bir yatırım yapmaya gerek kalmadan bu işi çözüyor.
 

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