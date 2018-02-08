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Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

ABD’li aktör Brad Pitt, Los Angeles’ta seyir halindeyken, kendisininki de dahil 3 aracın birbirine girdiği küçük çaplı bir trafik kazasına karışınca diğer otomobilin sahipleriyle anlaşıp el sıkıştı. Karşısında Brad Pitt’i gören diğer araçların sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi

Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı
Oyuncu Brad Pitt, dünyada milyonlarca hayranı olan bir yıldız. Bir kişiyi Brad Pitt’ten imza alırken görseniz şaşırmazsınız ancak ya Brad Pitt’i birinden imza alırken görseniz?

Ünlü kişileri gördüğünüzde ‘imza’ mefhumunun sadece ‘hayranlık’ bazlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira, geçen pazartesi günü Los Angeles’ta seyir halindeyken diğer 2 otomobille küçük bir kaza atlatan Brad Pitt, karşı tarafların bilgilerini küçük bir kâğıda not etti.

O anlar, Brad Pitt’in birinden imza aldığı şeklinde yorumlanınca ortaya sevimli ve merak uyandıran bir manzara çıktı.



54 yaşındaki oyuncu, her sorumlu vatandaş gibi aracından indi ve diğer araç sahipleriyle konuşarak karşılıklı iletişim bilgilerini alıp verdi. 

Olay yerinde kazaya kanıt oluşturması açısından fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen başarılı oyuncu, kareleri doğru açıyla çekmeye özen gösterdi.

Brad Pitt, karşılarında kendisini görünce bir süre şaşkınlıklarını gizleyemeyen diğer araç sahipleriyle bir süre sohbet etti.


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