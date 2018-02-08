Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

Can Hakman

Oyuncu Brad Pitt, dünyada milyonlarca hayranı olan bir yıldız. Bir kişiyi’ten imza alırken görseniz şaşırmazsınız ancak ya Brad Pitt’i birinden imza alırken görseniz?Ünlü kişileri gördüğünüzde ‘imza’ mefhumunun sadece ‘hayranlık’ bazlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira, geçen pazartesi günü’ta seyir halindeyken diğer 2 otomobille küçük bir kaza atlatan, karşı tarafların bilgilerini küçük bir kâğıda not etti.O anlar,’in birinden imza aldığı şeklinde yorumlanınca ortaya sevimli ve merak uyandıran bir manzara çıktı.54 yaşındaki oyuncu, her sorumlu vatandaş gibi aracından indi ve diğer araç sahipleriyle konuşarak karşılıklı iletişim bilgilerini alıp verdi.Olay yerinde kazaya kanıt oluşturması açısından fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen başarılı oyuncu, kareleri doğru açıyla çekmeye özen gösterdi., karşılarında kendisini görünce bir süre şaşkınlıklarını gizleyemeyen diğer araç sahipleriyle bir süre sohbet etti.