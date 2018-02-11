Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye tavsiyesi

Adem Özdoğan

Braun’un geniş ürün yelpazesinde bulabileceğiniz ihtiyacınıza uygun kişisel bakım ürünleri ile bu Sevgililer Günü’nde sevdiğinize zamanı hediye edin., her ışık atımında hassasiyeti ten rengine göre kendi ayarlayan teknolojisi ile etkin, hızlı ve güvenli bir uygulama sunuyor.Braun’un benzersiz SensoAdapt teknolojisi, karmaşık cilt eşleştirme grafiklerine gerek duymadan, ışık yoğunluğunu doğru seviyeye adapte etmek için sürekli olarak cildi okur ve evinizin konforunda uzun süreli pürüzsüzlüğe kavuşmanın güvenilir ve neredeyse acısız yolunu sunar.Braun’un en hızlı ve en etkili epilatörüile evinizin rahatlığında yumuşacık ve ipeksi cildin keyfini sürmek artık çok daha kolay.başlığı ile kan dolaşımını hızlandırarak cildi sıkılaştırma ve görünümünü gözle görülür bir şekilde iyileştirme özelliğine sahipile sevgilinize evde salon güzelliği hediye edebilirsiniz.Ağdaya göre 4 kat daha kısa kılları temizleyebilen epilatör başlığı, manuel yöntemlere göre 6 kat daha etkili derin ekfoliasyon fırçası, cildinize ipeksi bir dokunuş kazandıran hassas ekfoliasyon fırçası ve ölü hücre arındırıcı ile Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı ile Braun Silk-épil 9 SkinSpa, 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt için 4 çözümü bir arada sunuyor.Bu Sevgililer Günü’nde sevgilinize pürüzsüzlük hediye edin., epilasyona yeni başlayan kadınlara özgür olmanın inceliklerini öğretiyor. Islak ortamda yapılan epilasyonun acıyı yüzde 30 oranında azaltması yeni Silk-épil 5’in ıslak çalışmasının en önemli sebebi.Sevgilinizsüren pürüzsüz cildin özgürlüğünü Dünyanın 1 numaralı epilatör markasıile çıkarabilir.Daha genç görünümlü bir cilt için nazikçe masaj yaparak cildi ölü derilerden arındıran Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile, sadece üç uygulamadan sonra daha pürüzsüz bir cilt sunuyor.İstenmeyen tüylerden kolayca kurtulmanızı sağlayan epilatör başlığı, ekstra yumuşak temizleme için Ekstra Hassas fırçası ve yaşlanma karşıtı yeniile Braun FaceSpa, kadınlara cilt bakım rutinlerini kusursuz bir hale getirmeleri için 3 farklı çözümü tek pakette sunuyor.Saçlarını kuruturken yatıştırmakta zorlananlar için Braun PowerPerfection harika bir seçim. Hızlı ve zahmetsizce sonuç almak için etkileyici güç hafif tasarımla birleşti. “SensoDryer” donanımı, gelişmiş sıcaklık kontrolü, hızlı kurutma ve saç seklini sabitleyen soğuk şok özelliği, ürünün dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Ultra güçlü, ultra kompakt ve ultra hafif bu saç kurutucusuyla sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.