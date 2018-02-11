Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye tavsiyesi

Braun’un geniş ürün yelpazesinde bulabileceğiniz ihtiyacınıza uygun kişisel bakım ürünleri ile bu Sevgililer Günü’nde sevdiğinize zamanı hediye edin.
300 000 Işık atımlı Braun IPL Epilasyon Cihazı/ BD 5001 – 1499 TL
Braun Silk-expert IPL
, her ışık atımında hassasiyeti ten rengine göre kendi ayarlayan teknolojisi ile etkin, hızlı ve güvenli bir uygulama sunuyor.
Braun’un benzersiz SensoAdapt teknolojisi, karmaşık cilt eşleştirme grafiklerine gerek duymadan, ışık yoğunluğunu doğru seviyeye adapte etmek için sürekli olarak cildi okur ve evinizin konforunda uzun süreli pürüzsüzlüğe kavuşmanın güvenilir ve neredeyse acısız yolunu sunar.
Braun Silk-épil 9 SkinSpa Islak ve Kuru Epilatör Güzellik Seti/9-969V- 564 TL
Braun’un en hızlı ve en etkili epilatörü Braun Silk-épil 9 SkinSpa
ile evinizin rahatlığında yumuşacık ve ipeksi cildin keyfini sürmek artık çok daha kolay. Yeni Cilt Sıkılaştırma
başlığı ile kan dolaşımını hızlandırarak cildi sıkılaştırma ve görünümünü gözle görülür bir şekilde iyileştirme özelliğine sahip Braun Silk-épil 9 SkinSpa
ile sevgilinize evde salon güzelliği hediye edebilirsiniz.
Ağdaya göre 4 kat daha kısa kılları temizleyebilen epilatör başlığı, manuel yöntemlere göre 6 kat daha etkili derin ekfoliasyon fırçası, cildinize ipeksi bir dokunuş kazandıran hassas ekfoliasyon fırçası ve ölü hücre arındırıcı ile Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı ile Braun Silk-épil 9 SkinSpa, 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt için 4 çözümü bir arada sunuyor.
Braun Silk-epil 5/5541 Islak & Kuru Epilatör – 289TL
Bu Sevgililer Günü’nde sevgilinize pürüzsüzlük hediye edin. Braun Silk-épil 5 Islak ve Kuru
, epilasyona yeni başlayan kadınlara özgür olmanın inceliklerini öğretiyor. Islak ortamda yapılan epilasyonun acıyı yüzde 30 oranında azaltması yeni Silk-épil 5’in ıslak çalışmasının en önemli sebebi.
Sevgiliniz dört haftaya kadar
süren pürüzsüz cildin özgürlüğünü Dünyanın 1 numaralı epilatör markası Braun Silk-épil 5
ile çıkarabilir.
Braun FaceSpa 853V 3’ü 1 Arada Yüz Epilasyonu, Temizleme ve Cilt Canlandırma Sistemi – 349 TL
Daha genç görünümlü bir cilt için nazikçe masaj yaparak cildi ölü derilerden arındıran Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile Braun FaceSpa
, sadece üç uygulamadan sonra daha pürüzsüz bir cilt sunuyor.
İstenmeyen tüylerden kolayca kurtulmanızı sağlayan epilatör başlığı, ekstra yumuşak temizleme için Ekstra Hassas fırçası ve yaşlanma karşıtı yeni Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı
ile Braun FaceSpa, kadınlara cilt bakım rutinlerini kusursuz bir hale getirmeleri için 3 farklı çözümü tek pakette sunuyor.
Braun PowerPerfection 7 Saç Kurutma Makinesi – 289TL
Saçlarını kuruturken yatıştırmakta zorlananlar için Braun PowerPerfection harika bir seçim. Hızlı ve zahmetsizce sonuç almak için etkileyici güç hafif tasarımla birleşti. “SensoDryer” donanımı, gelişmiş sıcaklık kontrolü, hızlı kurutma ve saç seklini sabitleyen soğuk şok özelliği, ürünün dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Ultra güçlü, ultra kompakt ve ultra hafif bu saç kurutucusuyla sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.
Adem Özdoğan