Bremen'deki Fatih Camisi'ne 6 ayda ikinci saldırı

Önceki saldırının soruşturmasından netice çıkmadı

Nazlı Erdol

'nınkentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı6 ay içinde ikinci kezsaldırıya uğradı.Dün gece kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından, camin duvarlarına ve kapısına, küfürlü ve İslam karşıtı ifadeler yazıldı.Saldırganlar benzer ifadeleri, caminin arka tarafında inşaat halindeki eğitim merkezinin duvarlarına da yazdı.Fatih Camisi Derneği Başkanı Zekai Gümüş, Bremen'in ilk ve tek minareli camisi olarak faaliyet gösteren caminin yine ırkçı saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekerek 6 ay önce de camiye saldırı düzenlendiğini hatırlattı.Gümüş, Müslümanlara yönelik bu saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek saldırganların bir an önce bulunmasını umduklarını ifade etti.Bremen Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Carsten Siling’in, 24 Eylül 2017'deki saldırı sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Gümüş, "Kendilerine de söylediğimiz gibi toplumla uyum içinde yaşayan bizler bunları hak etmiyoruz. Faillerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz." dedi.Gümüş, bir önceki saldırının soruşturmasından netice çıkmadığını vurgulayarak "Polis yine gerekli tutanakları tutup gitti. Bu saldırıda da farklı olacağını pek düşünmüyoruz. Müslümanlara yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.