SON DAKİKA

Brezilya’da aşırı yağışlar can aldı

Brezilya’nın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü
 

Brezilya’da aşırı yağışlar can aldı
Santa Catarina eyaleti Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, bölgeyi iki gündür etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve bin 700’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ YAĞIŞTAN ETKİLENDİ


Açıklamada, aşırı yağışlardan yaklaşık 4 bin kişinin etkilendiği, bin civarında evin hasar gördüğü belirtildi. Eyaletin bazı kesimlerinde yağışların sürmesi beklenirken, yetkililer yeni toprak kaymaları ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
Eric Clapton: Sağırlaşmaya başladım, ama ellerim çalışıyor

Eric Clapton: Sağırlaşmaya başladım, ama ellerim çalışıyor
Macaristan ve Romanya arasında 'bayrak' krizi

Macaristan ve Romanya arasında 'bayrak' krizi
Donald Trump 'b.k çukuru ülkeler' sözüne açıklama getirdi

Donald Trump 'b.k çukuru ülkeler' sözüne açıklama getirdi
Mucize: Arabanın ezip geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı

Mucize: Arabanın ezip geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı
Kim: Yenemeyeceğimiz zorluk yok!

Kim: Yenemeyeceğimiz zorluk yok!
Berlusconi’den, 'erkekler kur yapmakta serbest olmalı' açıklamasına destek

Berlusconi’den, 'erkekler kur yapmakta serbest olmalı' açıklamasına destek
Kim Kardashian’a rakip gösterilen Metisha Schaefer, Türk çıktı!

Kim Kardashian’a rakip gösterilen Metisha Schaefer, Türk çıktı!
Guantanamo tutukluları Trump yönetimine dava açtı

Guantanamo tutukluları Trump yönetimine dava açtı
Viagra'yı fazla kaçırınca havalimanında çırılçıplak koşturdu!

Viagra'yı fazla kaçırınca havalimanında çırılçıplak koşturdu!
Rusya da kripto paraları denetleyecek

Rusya da kripto paraları denetleyecek
O çocuğun annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları!

O çocuğun annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları!