Brezilya’da aşırı yağışlar can aldı

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ YAĞIŞTAN ETKİLENDİ

Mine Bozkurt

Santa Catarina eyaleti Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, bölgeyi iki gündür etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve bin 700’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.Açıklamada, aşırı yağışlardan yaklaşık 4 bin kişinin etkilendiği, bin civarında evin hasar gördüğü belirtildi. Eyaletin bazı kesimlerinde yağışların sürmesi beklenirken, yetkililer yeni toprak kaymaları ihtimaline karşı uyarıda bulundu.