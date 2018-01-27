Brezilya’da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

Brezilya’da bir eğlence kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti
 

Brezilya’da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü
BBC’nin haberine göre, Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne sabah erken saatlerde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 14 kişi öldü.

Ölenler arasında 2 çocuğun da olduğu kaydedilen haberde, aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SUÇ ÇETESİ OLABİLİR


Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganların uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir suç çetesinden olabileceği bildirildi.

Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago kulübünde meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısını doğruladı.


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