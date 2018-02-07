Brezilya’da köle gibi çalıştırılan binlerce kişi kurtarıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü, Brezilya’da son 15 yılda köleliğe benzer şartlarda çalıştırılan 35 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı

07 Şubat 2018, Çarşamba 16:59
Brezilya’da köle gibi çalıştırılan binlerce kişi kurtarıldı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Brezilya İş Gücü Takibat Bürosu, Brezilya'da son 15 yılda "köleliğe benzer şartlarda" çalıştırılan 35 bin kişinin bu durumdan kurtarıldığını bildirdi.

Brezilya kanunlarında köleliğe benzer işçilik, "kişilerin borcu nedeniyle hizmet ettirilmesi, zorla çalıştırılması, aşırı çalışma saati olan işlerde ve küçük düşürücü şartlarda ya da borçlandırılarak çalıştırılması" olarak tanımlanıyor.
 

"600'ü tekrar aynı şartlar altında çalışmaya geri döndü"


İki kurumun ortak raporuna göre, 2003'ten bu yana bu gibi nedenlerle "köle gibi" çalıştırılan 35 bin kişi yetkili makamların girişimleri sonucu kurtarıldı. Ancak bu kişilerden 600'ü tekrar aynı şartlar altında çalışmaya geri döndü.
 

"152 milyon çocuk işçi olarak çalıştırılıyor"


ILO yetkilileri, dünyada yaşları 5 ile 17 arasındaki 152 milyon çocuğun işçi olarak çalıştırıldığını, yaklaşık 40 milyon kişinin de modern köleliğin kurbanı olduğunu belirtiyor. Modern kölelerin yüzde 71'ini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Ev işçiliği, inşaat ve tarım gibi alanlarda ise 16 milyon kişinin suistimale uğradığı ifade ediliyor.

Modern kölelikle mücadele eden Özgür Yürü Vakfı (Walk Free Foundation) Başkanı Andrew Foster, “Gerçek şu ki yaklaşık 40 milyon kişi modern köleliğin tuzağına düşmüş durumda ve bu hepimiz için bir utançtır.” açıklamasında bulundu.

AA
 


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