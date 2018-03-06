Brezilya'dan Talisca için flaş iddia!

24 yaşındaki oyuncu Brezilya Milli Takımı
’nın 23 ve 27 Mart’ta sırasıyla Rusya ve Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilebilir.
FORVET İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Teknik direktör Tite’nin geçen sene Diego Souza’da yaptığı gib Beşiktaş
'ta forma giyen Talisca’yı daha önde kullanmayı planladığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun Negredo
, Vagner Love
, Quaresma
, Babel
gibi isimlerin arasında 35 maçta 14 gol
attığına dikkat çekilirken Brezilya Milli Takımı’ndan Matheus Bachi ve Fernando Lazaro’nun şubat sonunda İstanbul’a gelerek onu yakından takip ettikleri de aktarıldı. Ancak Talisca, bu ikilinin geldiği Fenerbahçe
maçında cezası sebebiyle forma giyememişti.
Erdinç Şahin