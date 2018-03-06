Brezilya'dan Talisca için flaş iddia!

FORVET İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Erdinç Şahin

24 yaşındaki oyuncu’nın 23 ve 27 Mart’ta sırasıyla Rusya ve Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilebilir.Teknik direktör Tite’nin geçen sene Diego Souza’da yaptığı gib'ta forma giyen Talisca’yı daha önde kullanmayı planladığı kaydedildi. Yıldız oyuncunungibi isimlerin arasındaattığına dikkat çekilirken Brezilya Milli Takımı’ndan Matheus Bachi ve Fernando Lazaro’nun şubat sonunda İstanbul’a gelerek onu yakından takip ettikleri de aktarıldı. Ancak Talisca, bu ikilinin geldiğimaçında cezası sebebiyle forma giyememişti.