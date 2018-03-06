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Brezilya'dan Talisca için flaş iddia!

2018’le birlikte form grafiğini iyice yükselten Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca ile ilgili Brezilya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'dan Talisca için flaş iddia!
24 yaşındaki oyuncu Brezilya Milli Takımı’nın 23 ve 27 Mart’ta sırasıyla Rusya ve Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilebilir. 
 

FORVET İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR


Teknik direktör Tite’nin geçen sene Diego Souza’da yaptığı gib Beşiktaş'ta forma giyen Talisca’yı daha önde kullanmayı planladığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun NegredoVagner LoveQuaresmaBabel gibi isimlerin arasında 35 maçta 14 gol attığına dikkat çekilirken Brezilya Milli Takımı’ndan Matheus Bachi ve Fernando Lazaro’nun şubat sonunda İstanbul’a gelerek onu yakından takip ettikleri de aktarıldı. Ancak Talisca, bu ikilinin geldiği Fenerbahçe maçında cezası sebebiyle forma giyememişti.  
 


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